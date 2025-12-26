Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जापान ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट, चीन से बढ़ रहा खतरा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनजर जापान ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपना रक्षा बजट रिकॉर्ड 9 ट्रिलियन येन (लगभग 58 अरब अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ा दिया ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जापान ने बढ़ाया डिफेंस बजट।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच जापान ने अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया है। टोक्यो ने वित्त वर्ष 2026 के लिए करीब 9 ट्रिलियन येन (लगभग 58 अरब अमेरिकी डालर) के रिकॉर्ड रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एशिया में बदलते सामरिक हालात और बीजिंग की आक्रामक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह बजट खास तौर पर क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है।

    जापान इस बात पर दे रहा जोर

    यह बढ़ोतरी उस पांच वर्षीय योजना का हिस्सा है, जिसके तहत जापान अपने सैन्य खर्च को धीरे-धीरे जीडीपी के दो प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    जापान सरकार का मानना है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के मौजूदा माहौल में केवल आत्मरक्षा तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से लंबी दूरी की मिसाइलों, टाइप-12 हथियार प्रणालियों और मानवरहित सैन्य तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: चीन की बढ़ती गतिविधि के बीच अमेरिका और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास 