    जापान के मिशिमा में खूनी तांडव: सिरफिरे ने पहले आंखों में स्प्रे किया फिर चाकू से गोदा, 14 घायल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    जापान की एक फैक्ट्री में चाकू से हमले की घटना सामने आई है, जिसमें 14 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घायलो ...और पढ़ें

    जापान के मिशिमा में एक फैक्ट्री में चाकू से हमला। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान के मिशिमा में एक फैक्ट्री में चाकू से हमले के बाग 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    स्थानीय मीडिया के अनुसार, जापान के बीच में एक फैक्ट्री में चाकू से हमले के बाद चौदह लोग घायल हो गए, जब एक अज्ञात लिक्विड भी स्प्रे किया गया। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    शिज़ुओका क्षेत्र के मिशिमा शहर में फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी टोमोहारू सुगियामा ने एएफपी को बताया, "चौदह लोगों को इमरजेंसी सेवाओं द्वारा ले जाया जा रहा है।"

    क्योटो न्यूज एजेंसी के अनुसार, टोक्यो के पश्चिम में मिशिमा में एक रबर फैक्ट्री में एक आदमी ने चाकू से लोगों पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर को फैक्ट्री में ही पकड़ लिया गया और वह पहले से ही हिरासत में है।