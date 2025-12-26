जापान के मिशिमा में खूनी तांडव: सिरफिरे ने पहले आंखों में स्प्रे किया फिर चाकू से गोदा, 14 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान के मिशिमा में एक फैक्ट्री में चाकू से हमले के बाग 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, जापान के बीच में एक फैक्ट्री में चाकू से हमले के बाद चौदह लोग घायल हो गए, जब एक अज्ञात लिक्विड भी स्प्रे किया गया। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।