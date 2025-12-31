Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर जापान में भूकंप के झटके, दहशत में घर से निकले लोग

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    जापान के पूर्वी नोडा क्षेत्र में बुधवार को 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 19.3 किमी की गहराई पर था। यह घटना हाल ही में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    जापान के नोडा क्षेत्र में 6 तीव्रता का भूकंप आया

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को जापान के पूर्वी नोडा क्षेत्र के तट से दूर भीषण भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी 6 नापी गयी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप का केंद्र 19.3 किमी की गहराई पर था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना देश में 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कुछ हफ्ते बाद हुई है, जिसमें कम से कम 30 लोग घायल हो गए थे और लगभग 90,000 लोगों को अपने घर खाली करने पड़े थे।

    8 दिसंबर को आया भूकंप तट से दूर आया था। इस पर जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा था कि 3 मीटर ऊंची सुनामी देश के उत्तर-पूर्वी तट से टकरा सकती है।

    जापान 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित भूकंप-प्रवण देश

    जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित देशों में से एक है, जहां हर 5 मिनट में कम से कम एक झटका आता है।

    ज्वालामुखियों और समुद्री खाइयों के 'रिंग ऑफ फायर' में स्थित जापान में दुनिया के 6.0 या उससे ज्यादा तीव्रता के लगभग 20% भूकंप आते हैं।

    2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी

    उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने 11 मार्च, 2011 को देश के सबसे घातक भूकंपों में से एक का सामना किया था, जब उत्तरी शहर सेंडाई के तट से दूर समुद्र के नीचे 90 तीव्रता का भूकंप आया था।

    यह जापान में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसने बड़े पैमाने पर सुनामी की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने प्रशांत तटरेखा के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया । इस भूकंप ने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली।