'धमकाने वाली कार्रवाई...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से चीन में खलबली, इन देशों से की बड़ी अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दुनिया भर की महाशक्तियों को 'दूसरे देशों के विकास के रास्ते का सम्मान करने' में आगे आने के लिए कहा है। यह बयान अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर अचानक सत्ता हथियाने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण पर एक परोक्ष हमला था। चीन लंबे समय से वेनेजुएला का पार्टनर देश रहा है साथ ही उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार भी है।

शिन्हुआ के अनुसार, शी ने कहा, 'आज दुनिया ऐसे बदलावों और उथल-पुथल से गुजर रही है जो एक सदी में नहीं देखे गए, जिसमें एकतरफा और दादागिरी वाली कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रही है।' राष्ट्रपति शी चिनफिंग का यह बयान अमेरिका के वेनेजुएला पर हमलों की पहले की गई आलोचना के बाद आया है।

आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ एक बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा, 'सभी देशों को दूसरे देशों के लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए विकास के रास्तों का सम्मान करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से बड़ी शक्तियों को ऐसा करने में आगे आना चाहिए।'

अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया चीन ने बार-बार कहा है कि काराकास को बाहरी दबाव के बिना दूसरे देशों के साथ आर्थिक सहयोग करने का अधिकार है। इससे पहले, चीन ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने का भी आह्वान किया था।