VIDEO: गर्मी से राहत दिलाने की थी तैयारी... तभी होने लगी अंडरवियर की बारिश; संकट गहराया तो लाखों लोग सोशल मीडिया पर उतरे

इंडीपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अधिकारियों का कहना है कि क्लाउंड सीडिंग से बारिश करवाई है मगर इसकी वजह से तेज हवाएं नहीं चली हैं। मगर लोगों ने संदेह व्यक्त किया। एथेले नाम के एक शख्स ने वीबो पर लिखा कि मैं बाहर से आया तो अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और अंडरवियर आसमान से गिरने लगे।

बता दें कि "अंडरवियर संकट" पर हजारों लोगों ने टिप्पणी की। क्लाउड सीडिंग तकनीक का विकास 1940 के दशक में पहली बार हुआ था। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और रूस समेत 50 से अधिक देश अपने यहां कृत्रिम बारिश करवा चुके हैं।

Chongqing's cloud-seeding to end a heatwave led to the "9/2 underwear crisis" as a windstorm scattered laundry across the city. With gusts up to 76 mph, bras and pants flew through the streets. Officials say the storm was natural, not caused by cloud-seeding. #Chongqing pic.twitter.com/pmKrvWOZSj— NTE (@NoToEvils) September 9, 2024