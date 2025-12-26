Language
    टॉयलेट में स्मोकिंग की तो वायरल हो जाएंगे आप! चीन के मॉल और दुकानों में लगा ऐसा सिस्टम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    चीन के शेनझेन शहर के एक शॉपिंग मॉल ने टॉयलेट में ट्रांसपैरेंट ग्लास का प्रयोग किया है, जिसका उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को पकड़ना है। शॉपिंग सेंटर न ...और पढ़ें

    टॉयलेट में धू्म्रपान करते ही दिखने लगेगा सबकुछ (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण चीन के शेनझेन शहर में एक शॉपिंग मॉल ने टॉयलेट में ट्रांसपैरेंट ग्लास का प्रयोग किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को पकड़ना है। लोगों को इस प्रणाली के बारे में आगाह करने के लिए, शॉपिंग सेंटर ने दरवाजों पर एक नोटिस भी लगाया है।

    दरअसल, दक्षिण चीन के एक शॉपिंग सेंटर ने पुरुषों के शौचालय के दरवाजों पर एक स्मार्ट तरीके का ट्रांसपैरेंट ग्लास लगाया है। जिसके अंदर अगर कोई धूम्रपान करता है, तो वह अपने आप ट्रांसपैरेंट हो जाएगा। धूम्रपान को रोकने के लिए शॉपिंग सेंटर द्वारा उठाए गए इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है।

    सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह नई पहल शेन्जेन के शुइबेई इंटरनेशनल सेंटर और शुइबेई जिन्ज़ुओ बिल्डिंग, ग्वांगडोंग प्रांत के दो आभूषण शॉपिंग मॉल में पुरुषों के शौचालयों में लागू किया गया है। यह बीते 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक यूजर ने कहा आखिरकार, धूम्रपान करने वालों से निपटने का एक प्रभावी उपाय मिल गया है।

    शॉपिंग सेंटर ने लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए बाथरूम के बाहर नोटिस भी लगाया है, जिस पर साफ-साफ लिखा है, 'धूम्रपान करने पर शीशा पारदर्शी हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मशहूर नहीं होना चाहते तो धूम्रपान करने की इच्छा को रोकें।'

    कैसे काम करता है सिस्टम?

    बता दें कि शौचालय के दरवाजों में एक विशेष प्रकार का शीशा लगाया जाता है, जो वैसे तो धुंधला रहता है, लेकिन जैसी ही उसके अंदर कोई स्मोकिंग करता है, तो धुआं फैलते ही , कुछ ही सेकंड में बिजली बंद हो जाती है। इसके बाद शीशा फिर से साफ हो जाता है और शौचालय के अंदर धूम्रपान कर रहे व्यक्ति को देख सकता है।

     