ताइवान में स्मोक ग्रेनेड और चाकू से हमला, 9 घायल; 4 की हालत गंभीर
ताइवान की राजधानी ताइपेई में शुक्रवार को स्मोक ग्रेनेड और चाकू से किए गए हमले में नौ लोग घायल हो गए। ताइपेई के मेयर के अनुसार, हमले के बाद संदिग्ध ने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान की राजधानी ताइपेई में शुक्रवार को स्मोक ग्रेनेड और चाकू से किए गए अंधाधुंध हमले में नौ लोग घायल हो गए। ताइपेई के मेयर के अनुसार, हमले के बाद संदिग्ध ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक इमारत से छलांग लगा दी।
पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। संदिग्ध ने शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास ताइपेई मेन सबवे स्टेशन पर स्मोक ग्रेनेड फेंके, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद वह एक स्टेशन आगे तक मेट्रो में गया और बाहर निकलकर सड़क पर फिर से स्मोक ग्रेनेड फेंके।
घायलों में से चार की हालत गंभीर
एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें संदिग्ध के हाथ में चाकू था और वह राहगीरों की ओर लहराता हुआ एक दुकान में घुस गया, जिससे आसपास मौजूद लोग चीखने लगे।मेयर चियांग वान आन ने बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।