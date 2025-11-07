ऑनलाइन क्रीम खरीदकर हुआ महिला का बुरा हाल, पूरे शरीर पर बने सांप जैसे निशान; 10 साल में खर्च किए 12 लाख
एक महिला ने ऑनलाइन क्रीम खरीदी जिसके इस्तेमाल से उसके शरीर पर सांप जैसे निशान बन गए। त्वचा को निखारने के चक्कर में महिला ने पिछले 10 सालों में 12 लाख रुपये इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के जिआंगसु प्रांत में रहने वाली महिला को पिछले महीने अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पूरे शरीर पर सांप की खाल जैसे बैंगनी और लाल निशान पड़ गए थे।
40 वर्षीय महिला, जिसे टिंगटिंग (बदला हुआ नाम) के नाम से जाना जाता है, उसे अक्टूबर में जिआंगसू प्रांत के नानजिंग स्थित झोंगडा हॉस्पिटल साउथईस्ट यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था। उसने खुलासा किया कि उसने बिना किसी डॉक्टर की मदद के दवा का इस्तेमाल किया। महिला का वजन तो काफी ज्यादा है ही साथ ही उसके पूरे शरीर पर बैंगनी-लाल सांप की खाल जैसे निशान भी हैं और वो हाई बीपी से भी पीड़ित है।
खुजली से परेशान महिला ने ऑनलाइन मंगाई स्किन क्रीम
टिंगटिंग के अनुसार, उसे यह समस्या 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब उसके सीधे पैर के निचले हिस्से पर लाल धब्बे और खुजली हुई। जैसे-जैसे वह खुजलाती रही, घाव तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गए। इससे राहत पाने के लिए उसने इंटरनेट की मदद की और एक स्किन क्रीम खोज निकाली।
विक्रेता ने दावा किया कि क्रीम "शुद्ध पारंपरिक चीनी औषधि" से बनी है और "सभी प्रकार के त्वचा रोगों का इलाज" कर सकती है। उत्पाद का नाम उजागर नहीं किया गया था।
10 साल में खर्च कर दिए 12 लाख रुपए
विज्ञापन से प्रभावित होकर, टिंगटिंग ने क्रीम खरीद ली और एक दशक तक लगातार इसका इस्तेमाल किया, अंततः 100,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। महिला ने कहा कि जब मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल शुरू किया, तो इसका प्रभाव अद्भुत था।
मुझे लगा कि मुझे आखिरकार सही दवा मिल गई है। हालांकि शुरुआती इलाज से उसकी हालत स्थिर लग रही थी, लेकिन हाल ही में उसकी सेहत में काफी गिरावट आई है। शरीर में खतरनाक लक्षण दिखाई देने लगे और पूरा शरीर सांप जैसी, बैंगनी-लाल दरारों से ढका हुआ था।
महिला का अस्पताल में इलाज जारी
झोंगडा हॉस्पिटल साउथईस्ट यूनिवर्सिटी की स्किन एक्सपर्ट वांग फेई ने पाया कि उनके कोर्टिसोल के स्तर में नाटकीय रूप से कमी आई है और उन्हें सेकेंडरी एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी का इलाज किया गया है। अब उनकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।
