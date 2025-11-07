Language
    VIDEO: '20 सेंकेंड में 18 चांटे...', आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की कोशिश, दुकानदार ने महिला पर कर दी थप्पड़ों की बारिश

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में, एक महिला दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंककर लूटने की कोशिश करती है। प्रतिक्रिया में, दुकानदार गुस्से में महिला को कई थप्पड़ मारता है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।

    चोरी करने आई महिला पर दुकानदार ने बरसाए थप्पड़। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकानदार एक महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है।

    आपको बता दें कि वीडियो अहमदाबाद की एक ज्वैलरी दुकान का है, जिसमें एक महिला दुकान को लूटने के इरादे से ग्राहक बनकर आई। पहले तो वो कुछ देर तक दुकान के मालिक से बात करने लगी इसी बीच अचानक उसने मिर्ची पाउडर निकालकर दुकानदार की आंखों की तरफ फेंका। महिला की इस करतूत को दुकानदार पहले ही भांप गया और अपनी चतुराई से बच गया।

    20 सेंकेंड में 18 थप्पड़

    सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जैसे ही महिला ने दुकानदार की तरफ मिर्ची पाउडर फेंका दुकानदार से कुछ ही सेकेंड के अंदर खुद को संभाला और महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। चोरी के इरादे से दुकान में आई महिला बतने का प्रयास करती रही लेकिन दुकानदार 20 सेकेंड के अंदर उसे 18 से बीच तमाचे जड़ दिए। और लात मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया।

     दुकानदार की सजगता ने एक बड़ी चोरी को होने से रोक दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में जुट गई है। मिला जानकारी के अनुसार, पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला मौके से फरार हो गई।

