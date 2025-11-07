VIDEO: '20 सेंकेंड में 18 चांटे...', आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की कोशिश, दुकानदार ने महिला पर कर दी थप्पड़ों की बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकानदार एक महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। आपको बता दें कि वीडियो अहमदाबाद की एक ज्वैलरी दुकान का है, जिसमें एक महिला दुकान को लूटने के इरादे से ग्राहक बनकर आई। पहले तो वो कुछ देर तक दुकान के मालिक से बात करने लगी इसी बीच अचानक उसने मिर्ची पाउडर निकालकर दुकानदार की आंखों की तरफ फेंका। महिला की इस करतूत को दुकानदार पहले ही भांप गया और अपनी चतुराई से बच गया।

