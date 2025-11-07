Language
    VIDEO: हवा में था इंडिगो का विमान, आने लगी जलने की तेज बदबू; मच गई अफरातफरी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    इंडिगो के एक विमान में उड़ान के दौरान जलने की तेज बदबू आने से यात्रियों में दहशत फैल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री डरे हुए नजर आ रहे हैं। विमान में अफरातफरी का माहौल बन गया था।

    इंडिगो की फ्लाइट में अफरातफरी। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक यात्री ने इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान अपने साथ हुए खौफनाक अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। यूजर ने बताया कि जब प्लेन हवा में था तभी अचानक तेजी जलने की तेज बदबू से पूरा केबिन भर गया।

    तेज बदबू के कारण विमान में मौजूद सभी यात्री डर गए और क्रू मेंबर्स भी इस बदबू के कारण भ्रमित दिखाई दिए। कोई भी इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा था। वीडियो में यात्री जलने की गंध की शिकायत करते दिख रहे हैं, जबकि कर्मचारी इसके कारण का पता लगाने के लिए ओवरहेड डिब्बों की जांच कर रहे हैं।

    फ्लाइट में जलने की बदबू से मची अफरातफरी

    ओवरले टेक्स्ट में लिखा है, "हवा में, ऐसा लगने लगा जैसे विमान के अंदर कुछ आग लगी हो। लोगों ने जांच शुरू कर दी और एयर होस्टेस दौड़ पड़ीं। एक युवक विमान को लैंड कराने के लिए कह रहा था।"

    जब यात्रियों ने बदबू के बारे में पूछा, तो क्रू मैंबर ने दावा किया कि विमान बिल्कुल नया था और उसने अभी तक केवल दो उड़ानें ही भरी थीं। यात्री ने कहा, "एयर होस्टेस भी असमंजस में थीं और ऊपर से उन्होंने कहा कि विमान नया है और अभी तक सिर्फ दो ही यात्राएं की हैं। उन्होंने लोगों को शांत करने में बहुत अच्छा काम किया।"

     
     
     
    तेज बदबू से सब डर गए- यूजर

    कैप्शन में, उस आदमी ने इंडिगो विमान के अंदर के तनावपूर्ण माहौल का और भी वर्णन किया। उसने लिखा, "आखिरकार क्रू इतना डर क्यों गया? आखिरकार वे किसी तरह बच गए लेकिन शुरुआत में हम सब तेज गंध और स्थिति को संभालने के तरीके से डरे हुए थे।"

    उन्होंने आगे कहा, "कोई उचित तकनीकी जानकारी नहीं दी गई, लोगों ने बस यही कहा कि यह यहीं से या कहीं और से आई होगी। गंध काफी तेज थी, हल्की नहीं, और यह बनी रही और बढ़ती भी रही।"

    विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग

    यात्री ने वीडियो के अंत में बताया कि विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन यात्रियों को इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया, "हम सुरक्षित उतर गए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि असल में क्या हुआ था और कर्मचारी भी असमंजस में थे। लोग कुछ मिनटों के लिए सचमुच रोने लगे।"

    एयरलाइन के सुरक्षा नियमों को लेकर छिड़ी बहस

    यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया और एयरलाइन के सुरक्षा नियमों को लेकर बहस छिड़ गई।

    एक यूजर ने लिखा, "शायद इसलिए कि यह नया है, कुछ सुरक्षात्मक कोटिंग्स और एलिमेंट्स गर्म होने के कारण 'जल' रहे थे! लेकिन, गंभीरता से कहें तो, यह एक भयावह और बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है। खुशी है कि सभी सुरक्षित थे।"

