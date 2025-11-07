VIDEO: हवा में था इंडिगो का विमान, आने लगी जलने की तेज बदबू; मच गई अफरातफरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक यात्री ने इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान अपने साथ हुए खौफनाक अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। यूजर ने बताया कि जब प्लेन हवा में था तभी अचानक तेजी जलने की तेज बदबू से पूरा केबिन भर गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेज बदबू के कारण विमान में मौजूद सभी यात्री डर गए और क्रू मेंबर्स भी इस बदबू के कारण भ्रमित दिखाई दिए। कोई भी इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा था। वीडियो में यात्री जलने की गंध की शिकायत करते दिख रहे हैं, जबकि कर्मचारी इसके कारण का पता लगाने के लिए ओवरहेड डिब्बों की जांच कर रहे हैं।

फ्लाइट में जलने की बदबू से मची अफरातफरी ओवरले टेक्स्ट में लिखा है, "हवा में, ऐसा लगने लगा जैसे विमान के अंदर कुछ आग लगी हो। लोगों ने जांच शुरू कर दी और एयर होस्टेस दौड़ पड़ीं। एक युवक विमान को लैंड कराने के लिए कह रहा था।"

जब यात्रियों ने बदबू के बारे में पूछा, तो क्रू मैंबर ने दावा किया कि विमान बिल्कुल नया था और उसने अभी तक केवल दो उड़ानें ही भरी थीं। यात्री ने कहा, "एयर होस्टेस भी असमंजस में थीं और ऊपर से उन्होंने कहा कि विमान नया है और अभी तक सिर्फ दो ही यात्राएं की हैं। उन्होंने लोगों को शांत करने में बहुत अच्छा काम किया।"

View this post on Instagram A post shared by Ar. Krishna Gaur (@_maikrishnahoon_) तेज बदबू से सब डर गए- यूजर कैप्शन में, उस आदमी ने इंडिगो विमान के अंदर के तनावपूर्ण माहौल का और भी वर्णन किया। उसने लिखा, "आखिरकार क्रू इतना डर क्यों गया? आखिरकार वे किसी तरह बच गए लेकिन शुरुआत में हम सब तेज गंध और स्थिति को संभालने के तरीके से डरे हुए थे।"

उन्होंने आगे कहा, "कोई उचित तकनीकी जानकारी नहीं दी गई, लोगों ने बस यही कहा कि यह यहीं से या कहीं और से आई होगी। गंध काफी तेज थी, हल्की नहीं, और यह बनी रही और बढ़ती भी रही।" विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग यात्री ने वीडियो के अंत में बताया कि विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन यात्रियों को इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया, "हम सुरक्षित उतर गए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि असल में क्या हुआ था और कर्मचारी भी असमंजस में थे। लोग कुछ मिनटों के लिए सचमुच रोने लगे।"