माउंट एवरेस्ट के पूर्वी तिब्बती हिस्से में फंसे सैकड़ों चीनी पर्यटक, नेशनल डे पर मना रहे थे छुट्टी

तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में ट्रेकिंग कर रहे सैकड़ों लोग बर्फीले तूफान में फंस गए। असामान्य बारिश के चलते ट्रेकिंग दल हिमालय में फंसा। 350 लोगों को क्वादांग शहर पहुंचाया गया जबकि अन्य से संपर्क का प्रयास जारी है। घटना के बाद एवरेस्ट के आसपास के पर्यटक स्थलों के लिए टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में ट्रेकिंग कर रहे सैकड़ों लोगों को बर्फीले तूफान से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि ट्रेकिंग दल हिमालय में असामान्य रूप से हुई बारिश में फंस गया था। 350 लोगों को क्वादांग शहर पहुंचा दिया गया है, जबकि 200 से अधिक ट्रेकर्स से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित इलाके में एक हजार से ज्यादा लोगों के फंसे होने का अनुमान है। घटना के बाद से एवरेस्ट के आसपास के पर्यटक स्थलों के लिए टिकट बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

छुट्टी का लुत्फ उठाने पहुंचे थे लोग बताया गया कि चीन में राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आठ दिनों की छुट्टियां चल रही हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग रोमांचकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए कर्मा घाटी पहुंचे थे। ये घाटी एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में स्थित कांगशुंग में स्थित है। ये घाटी समुद्र तल से 4200 मीटर (13779 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। घाटी में शुक्रवार शाम से ही बर्फबारी हो रही थी।