चीन के व्यापारियों के लिए भारत ने शुरू किया नया वीजा, बिना दूतावास आए मिलेगी 6 महीने रहने की परमिशन

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:41 PM (IST)

    यह वीजा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नया ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा शुरू किया है। इसे ई-बी-4 वीजा कहा जाता है। विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चीनी व्यवसायी आवेदन कर सकते हैं।

    भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि एक जनवरी 2026 से शुरू किए गए ई-बी-4 वीजा के लिए दूतावास या एजेंटों से मिले बिना ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भारत में व्यावसायिक यात्रा के लिए बढ़ते वीजा की मांग को देखते हुए यह नया वीजा शुरू किया गया है।

    45 से 50 दिन में होगा जारी

    यह वीजा लगभग 45 से 50 दिनों में जारी किया जाएगा और इसके तहत भारत में छह महीने तक रहने की अनुमति होगी। इस वीजा के लिए स्थापना और कमीशनिंग, गुणवत्ता जांच और आवश्यक रखरखाव, उत्पादन, आईटी और ईआरपी रैंप-अप, प्रशिक्षण, विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारी अधिकारियों के पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

    ई-बी-4 वीजा पर चीनी नागरिकों को आमंत्रित करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां डीपीआइआइटी के एनएसडब्ल्यूएस (राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली) पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन कर सकती हैं।

    भारतीय राजदूत ने चीन के बौद्ध पैगोडा का किया दौरा

    शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत में ऐतिहासिक भव्य प्रदर्शनी 'लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ अवेकंड' के उद्घाटन के उपलक्ष्य में चीन के प्राचीन शहर सुझोऊ में स्थित टाइगर हिल पैगोडा का दौरा किया।

    मोदी ने दिल्ली में शनिवार को बुद्ध से जुड़ी पवित्र प्राचीन वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जोर देकर कहा कि ये केवल कलाकृतियां नहीं हैं बल्कि भारत की वंदनीय विरासत का अटूट हिस्सा हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)