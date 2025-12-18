बीजिंग में लौट आई धुंध, बेहद खराब स्तर पर पहुंचा AQI; छाया घना कोहरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट के मद्देनजर चीन द्वारा प्रदूषण से निपटने के प्रयासों पर खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में चीनी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर प्रकाश भी डाला।

इस बीच, धुंध (स्माग) ने गुरुवार को बीजिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बढ़कर 215 के ''अत्यंत खराब'' स्तर पर पहुंच गया। प्रदूषण से लड़ने के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों के बाद चीनी राजधानी में प्रदूषण में यह एक अप्रत्याशित उछाल है।

चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने बुधवार को देश के कुछ हिस्सों में भारी कोहरे के लिए यलो चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया कि हेबेई, बीजिंग, तियानजिन, हेनान, अनहुई, जियांग्सू, हुबेई, सिचुआन बेसिन और चोंग¨कग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की आशंका है।

बीजिंग में प्रदूषण की मार बीजिंग में इन दिनों प्रदूषण से भरी धुंध अप्रत्याशित है। पहले बीजिंग में भारी प्रदूषण होता था, लेकिन 2016 में सरकार द्वारा भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने और स्थानांतरित करने सहित कई कदम उठाए गए।