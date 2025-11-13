चीन में 1500 साल पुराने मंदिर में लगी भीषण आग, सदियों पुराना पैविलियन जलकर नष्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के जियांगसू प्रांत के झांगजियागांग इलाके में 12 नवंबर 2025 को 1500 साल पुराने योंगचिंग मंदिर में भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 11:24 बजे लगी और देखते ही देखते मंदिर के प्रसिद्ध वेनचांग पैविलियन को अपनी चपेट में ले लिया। यह इमारत मंदिर परिसर में स्थित एक बहुमंजिला लकड़ी की संरचना थी, जिसे प्राचीन शैली में बनाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेज थी कि धुआं और लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं। सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिनमें पूरा ढांचा आग की लपटों में घिरा दिखा। फायर ब्रिगेड ने दोपहर तक पाया नियंत्रण स्थानीय प्रशासन ने बताया कि दमकलकर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दोपहर तक स्थिति नियंत्रित हो गई और राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।हालांकि, आग ने वेनचांग पैविलियन को पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचनाएं, जो छठी सदी (536 ईस्वी) में दक्षिणी राजवंश के दौर की हैंसुरक्षित बच गईं।