उत्तर कोरिया के साथ नजदीकी बढ़ाने में जुटा ड्रैगन, इस वजह से 6 साल बाद किम जोंग उन से मिलेंगे चीनी पीएम

China Premier Li Qiang चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। 2019 के बाद उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले वो चीन के पहले उच्च पदस्थ नेता होंगे। वे उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी उत्तर कोरिया जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन और उत्तर कोरिया के रिश्ते एक बार फिर परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चीन का दौरा किया था। वहीं, अब चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग भी उत्तर कोरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के बाद यह पहली बार है, जब इतने बड़े पद पर मौजूद कोई चीनी नेता उत्तर कोरिया का रुख करने वाला है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने ली कियांग के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार से शनिवार तक चीनी पीएम अन्य अधिकारियों क साथ उत्तर कोरिया जाएंगे। इस दौरान चीनी पीएम उत्तर कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के 80वें सालगिरह समारोह में हिस्सा लेंगे।

रूस के पूर्व राष्ट्रपति का भी दौरा चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का अहम साझेदार रहा है। वहीं, उत्तर कोरिया ने रूस के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में सैनिक भेजे हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की 80वीं सालगिरह पर रूस भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को उत्तर कोरिया भेजने की भेजने वाला है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, "चीन और उत्तर कोरिया पड़ोसी होने के साथ-साथ पारंपरिक दोस्त भी हैं। यह चीनी सरकार की अहम रणनीतिक नीति है।" खासकर चीनी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते मजबूत करने का समर्थन करती है।