    'जब तक आजादी नहीं मिलेगी...', पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट; विद्रोहियों ने बताई हमले की वजह

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बम हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। सिंध-बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट क्षेत्र में हुए इस हमले में छह डिब्बे पटरी से उतर गए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान थे। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले बलूचिस्तान की आजादी तक जारी रहेंगे। बचाव कार्य जारी है।

    बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर एक बार फिर विस्फोट किया गया। इसमें कई लोग घायल हो गए।

    क्वेटा की ओर जा रही इस ट्रेन पर सिंध-बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट क्षेत्र में एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (IED) से हमला किया गया। इसके कारण कम से कम छह डिब्बे पटरी से उतर गए। यह इस साल मार्च के बाद से जाफर एक्सप्रेस पर हुआ ताजा हमला है।

    बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दावा किया गया कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान यात्रा कर रहे थे। समूह ने अपने बयान में कहा, "यह हमला तब किया गया जब पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रेन में सवार थे। विस्फोट के परिणामस्वरूप कई सैनिक मारे गए और घायल हुए साथ ही ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए।"

    हालांकि, अभी तक किसी की मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    बलूच विद्रोहियों का दावा

    बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने अपने बयान में यह भी कहा कि "ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक बलूचिस्तान की आजादी नहीं मिल जाती।" घटनास्थल पर बचाव दल और सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, और राहत कार्य चल रहा है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में घायल लोगों को दिखाया गया है, जो इस हमले की गंभीरता को दर्शाता है।

    जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर तक चलती है। इस साल कई बार निशाना बन चुकी है। मार्च में सबसे घातक हमला हुआ था, जब बोलन क्षेत्र में ट्रेन को हाइजैक कर लिया गया था, जिसमें 21 यात्रियों और चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 33 आतंकवादियों को मार गिराया था।

