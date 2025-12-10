खेल-खेल में टूट गई गर्लफ्रेंड के सीने की हड्डी, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए चीनी शख्स ने चली ये चाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में एक कपल को महिला को गंभीर चोट लगने के बाद इंश्योरेंस का मुआवजा पाने के लिए कथित तौर पर कार एक्सीडेंट का नाटक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वांग नाम के एक आदमी ने कथित तौर पर एक मजाक के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड की छाती की हड्डी तोड़ दी और बाद में इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए एक कार एक्सीडेंट का नाटक किया।

जून, 2024 में घटी थी घटना वह और उसकी गर्लफ्रेंड लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और पान्झिहुआ शहर में रहते थे। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। यह घटना जून 2024 की है, जब दोनों एक रिश्तेदार के घर के बाहर खेल रहे थे। आरोप है कि वांग अपनी गर्लफ्रेंड की पीठ पर कूद गया और उसे उठाने के लिए कहा। अचानक दबाव से उसकी छाती में फ्रैक्चर हो गया। चोट लगने के बावजूद, दोनों ने तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद नहीं ली।

बीमा का पैसा पाने के लिए किया नाटक ऑनलाइन सर्च करने और इलाज का ज्यादा खर्च देखने के बाद, कपल ने कथित तौर पर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का नाटक करने का फैसला किया। फिर, लगभग एक घंटे बाद वांग लैन को एक सुनसान चौराहे पर ले गया। पुलिस ने बताया कि उसने उसे कार के पिछले हिस्से के पास लिटा दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने गलती से उसे टक्कर मार दी हो।

घटना की रिपोर्ट करते समय कपल ने यह बात छिपाई कि वे रिलेशनशिप में थे। लैन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वांग ने फाइनेंशियल परेशानी का हवाला देकर इंश्योरेंस कंपनी को उसके इलाज के लिए हजारों युआन एडवांस में देने के लिए राजी किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लैन ने 200,000 युआन (लगभग 28,000 डॉलर) से ज्यादा का क्लेम फाइल किया, जबकि वह अपनी चोटों की असली वजह छिपाती रही।

ऐसे पकड़ी गई चोरी हालांकि, इंश्योरेंस कंपनी ने वांग और लैन के बीच करीबी रिश्ते सहित कई गड़बड़ियों को पकड़ा और पुलिस को अलर्ट किया। जांचकर्ताओं को गाड़ी पर टक्कर से हुए नुकसान के कोई निशान नहीं मिले और उन्होंने पाया कि कथित दुर्घटना वाली जगह सुनसान थी। मौके से मिली तस्वीरों से शक और गहरा हो गया, जिनमें लैन एक तकिए के सहारे ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे अधिकारियों ने "अस्वाभाविक" बताया।