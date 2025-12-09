156 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ली रिश्वत, चीन में बैंकर को दी गई फांसी 

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    चीन ने एक शीर्ष सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म के पूर्व एग्जीक्यूटिव बाई तियानहुई को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी दे दी। उन्हें 2014 और 2018 के बीच 156 मि ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने मंगलवार को एक शीर्ष सरकारी एसेट मैनेजमेंट फर्म के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी दे दी। इस बात की जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई है।

    सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने बताया कि चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स (CHIH) के पूर्व जनरल मैनेजर बाई तियानहुई को 2014 और 2018 के बीच प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण और फाइनेंसिंग में फायदा पहुंचाने के बदले 156 मिलियन डॉलर से ज्यादा रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है।

    चिनफिंग के निशाने पर रहा हुआरोंग

    सीएचआईएच, चाइना हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट की एक सब्सिडियरी है, जो देश के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट फंड्स में से एक के तौर पर बैड-डेट मैनेजमेंट पर फोकस करती है। हुआरोंग राष्ट्रपति शी चिनफिंग के सालों से चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का एक बड़ा निशाना रहा है और इसके पूर्व चेयरमैन लाई शियाओमिन को जनवरी 2021 में 253 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप में फांसी दी गई थी।

    बाई की सजा को नहीं किया गया निलंबित

    हुआरोंग के कई अन्य अधिकारी भी भ्रष्टाचार विरोधी जांच में फंसे हैं। चीन में भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा अक्सर दो साल की मोहलत के साथ दी जाती है और फिर उसे उम्रकैद में बदल दिया जाता है। लेकिन बाई की सजा, जो पहली बार मई 2024 में उत्तरी शहर तियानजिन की एक अदालत ने सुनाई थी, उसे निलंबित नहीं किया गया।

    उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन फरवरी में मूल फैसला बरकरार रखा गया। सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने रिव्यू के बाद फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि बाई के अपराध "बेहद गंभीर" थे।

    ब्रॉडकास्टर ने बताया कि बाई को मंगलवार सुबह करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बाद तियानजिन में मौत की सजा दी गई, लेकिन यह नहीं बताया कि उसे कैसे फांसी दी गई। चीन के फाइनेंस इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लंबी कार्रवाई में बाई सबसे नई हाई-रैंकिंग हस्ती हैं जिन्हें सजा मिली है।

