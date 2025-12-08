भारत ने शंघाई में किया आधुनिक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, 32 साल बाद हुआ रिलोकेट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को भारत ने चीन के आईटी हब शंघाई में अपना नया अत्याधुनिक वाणिज्य दूतावास 'स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कॉन्सुलेट बिल्डिंग' खोला। चीन में भारतीय दूतावास के शुरू होने के 32 साल बाद इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।
शंघाई कॉन्सुलेट चीन के पूर्वी इलाके में भारत की बढ़ती बिजनेस कम्युनिटी को सेवा देता है। इस क्षेत्र में यीवू, हांगझोउ, निंगबो, सूझोउ और नानजिंग जैसे टॉप ट्रेड और बिजनेस सेंटर हैं, जहां कई भारतीय व्यापारी काम करते हैं।
भारत ने शंघाई में नया वाणिज्य दूतावास खोला
चांगनिंग डिस्ट्रिक्ट के मशहूर डॉनिंग सेंटर में बनी नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग 1,436.63 वर्गमीटर में फैली है। ये बिल्डिंग पुरानी इमारत से दोगुनी बड़ी है। भवन का उद्घाटन चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किया। वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नई बिल्डिंग में 8 दिसंबर से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगी।
1992 के बाद पहली बार नए कॉन्सुलेट के खुलने की अहमियत बताते हुए, रावत ने कहा कि यह साल खास है क्योंकि भारत और चीन डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।
भारत-चीन संबंधों में मील का पत्थर
भारतीय अधिकारियों की दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि शंघाई भारत के साथ अपने रिश्तों के लिए खास बना हुआ है, जिसे अब सच में वर्ल्ड-क्लास इंटरनेशनल लेवल का भारतीय कॉन्सुलेट जनरल रिप्रेजेंट करता है।
X पर पोस्ट की गई अपनी स्पीच में माथुर ने कहा कि अपग्रेड की गई सुविधाएं पूरे भारतीय समुदाय और दूतावास से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को बेहतर सेवा देने में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि यह उद्घाटन ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच बातचीत में नई तेजी आई है। उन्होंने भारत और शंघाई के बीच हाल ही में शुरू हुई डायरेक्ट फ़्लाइट जैसी पहलों पर जोर दिया, जिससे व्यापार, यात्रा और बिजनेस लिंकेज और मजबूत होंगे।
New Beginnings, New Horizons in India-China relations— Scaling New Heights as India opens New Consulate General 🇮🇳 ✨— India In Shanghai (@IndiaInShanghai) December 7, 2025
➡️ A landmark day as Ambassador Shri P.K. Rawat and CG @PratikMathur1 inaugurated the new Chancery of CGI Shanghai—a larger, modern diplomatic platform in the…
