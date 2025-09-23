Language
    शादीशुदा कर्मचारी पर आया कंपनी की मालकिन का दिल, तलाक के लिए दिए करोड़ों रुपये; कोर्ट पहुंचा मामला

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:53 AM (IST)

    चीन में एक महिला मालिक शू ने अपने कर्मचारी ही को 3 करोड़ 72 लाख रुपये का तोहफा दिया ताकि वह अपनी पत्नी को तलाक दे सके। दोनों के बीच प्यार हो गया था लेकिन ही पहले से शादीशुदा था। तलाक के बाद शू ने अपने पैसे वापस मांगे लेकिन कोर्ट ने ही के हक में फैसला सुनाया। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    चीनी महिला ने कर्मचारी को दिए 3 मिलियन युआन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक कंपनी की मालकिन ने अपने कर्मचारी को 3 मिलियन युआन (3 करोड़ 72 लाख रुपये) तोहफे में दे दिए। इस बिजनेसवुमन का नाम 'शू' है। 'शू' ने अपने कर्मचारी को इतने पैसे दिए, जिससे वो अपनी पत्नी को तलाक देकर 'शू' के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।

    यह मामला चीन के चूंगचींग का है। 'ही' नामक कर्मचारी कुछ समय पहले 'शू' की कंपनी का हिस्सा बना था। इस दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि, 'ही' पहले से शादीशुदा था। उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला किया।

    तलाक के लिए दिए पैसे

    तलाक के बदले 'ही' को अपनी पत्नी और बच्चे को 3 मिलियन युआन देने थे। 'ही' के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में 'शू' ने उसकी मदद की और उसे फौरन 3 मिलियन युआन दे दिए, जिससे 'ही' के तलाक में कोई अड़चन न आए और वो हमेशा एक-साथ रह सकें।

    वापस मांगी रकम

    मगर, इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब 1 साल तक साथ रहने के बाद 'शू' को लगा कि 'ही' उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है। ऐसे में 'शू' अपने पैसे वापस मांगने लगी। पहले ट्रायल के दौरान कोर्ट ने 'ही' को पैसे लौटाने का आदेश दिया, लेकिन दूसरे ट्रायल में इस फैसले को पलट दिया गया।

    कोर्ट ने सुनाया फैसला

    'ही' और उसकी पूर्व पत्नी ने अदालत में अलग-अलग याचिका दायर की थी। 'शू' अदालत के सामने सबूत पेश करने में विफल रही कि उसने 'ही' को पैसे दिए हैं। अदालत ने 'ही' के हक में फैसला सुनाया। अब यह मामला चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारी से अफेयर चलाने और उसका तलाक करवाने के लिए कई यूजर्स 'शू' की आलोचना कर रहे हैं।

