    US China Trade War: ट्रंप-ड्रैगन के बीच 5 साल का मास्टर प्लान तैयार, कैसे बनी बात?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध जारी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगली पंचवर्षीय योजना में तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर पर नियंत्रण के बाद चीन ने यह कदम उठाया है। चीन का कहना है कि वह जटिल बदलावों का सामना कर रहा है और घरेलू नीतियों से बाहरी खतरों से निपटेगा।

    ट्रंप-ड्रैगन के बीच 5 साल का मास्टर प्लान तैयार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन और अमेरिका के बीच जारी कारोबार तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अगली पंचवर्षीय विकास योजना के मसौदे को मंजूरी दी है। चार दिवसीय बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कहा कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

    सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने के अनुसार, यह एक लंबे समय से चल रहा प्रयास है जो अधिक स्पष्ट हो गया है क्योंकि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और अन्य उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तक उसकी पहुंच पर तेजी से कड़े नियंत्रण लगा दिए हैं।

    चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि चीन "गहन और जटिल" बदलावों और बढ़ती अनिश्चितता का सामना कर रहा है। विज्ञप्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ व्यापार युद्ध का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया है। चीन के नेता शी चिनफिंग के अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया में ट्रंप से बातचीत करने की उम्मीद है।

    घरेलू नीतिगत साधनों के साथ बाहरी खतरों का मुकाबला

    फ्रांसीसी निवेश बैंक नैटिक्सिस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री गैरी एनजी ने कहा कि इस बयान से संकेत मिलता है कि सरकार को विश्वास है कि वह घरेलू नीतिगत साधनों के साथ बाहरी खतरों का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि यदि कोई समझौता होता है तो चीन संभवतः अमेरिका से और अधिक मांग करेगा।"

    नए जनरल की नियुक्ति की भी घोषणा

    विज्ञप्ति में चीन के दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले जनरल के स्थान पर नए जनरल की नियुक्ति की भी घोषणा की गई। एनजी ने कहा कि पांच वर्ष पहले की योजना की तुलना में सरकार तकनीकी आत्मनिर्भरता, आय पुनर्वितरण और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए अपने प्रयासों को और गहरा कर रही है।

    यह भी पढ़ें- चीन और अमेरिका में बढ़ रहा कारोबार तनाव, अमेरिकी सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी

     