चीन और अमेरिका में बढ़ रहा कारोबार तनाव, अमेरिकी सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी

रॉयटर, वाशिंगटन। चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव बढ़ते जा रहा है। चीन की तरफ से रेयर अर्थ के निर्यात पर अंकुश लगाए जाने से नाराज अमेरिका भी जवाबी कदम उठाने की तैयारी में जुट गया है। ट्रंप प्रशासन चीन को अमेरिकी सॉफ्टवेयर से बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन चीन को लैपटाप से लेकर जेट इंजन तक सॉफ्टवेयर संचालित निर्यात पर रोक लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। यह कदम बी¨जग के हालिया रेयर अर्थ निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में उठाया जा रहा है।