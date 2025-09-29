Language
    चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक, ट्रंप के टैरिफ और पंचवर्षीय योजना पर होगी चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अक्टूबर में एक वार्षिक नेतृत्व बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में नए पांच वर्षीय योजना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के परिणामों पर भी चर्चा होने की संभावना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया था।

    चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अक्टूबर में अपनी वार्षिक नेतृत्व बैठक आयोजित करेगी। इसमें नए पांच वर्षीय योजना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों, उनके द्वारा टिक-टाक पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयासों और चीनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

    वर्तमान आर्थिक स्थिति के अलावा देश भर के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के 370 सदस्यीय निकाय से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के परिणाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया था।

    बैठक में क्या कहा गया?

    चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया कि यह पूर्ण बैठक 20-23 अक्टूबर को बी¨जग में होगी। बैठक में 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के निर्माण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें अर्थव्यवस्था की निरंतर मंदी, घरेलू खपत में ठहराव, नए उत्पादक बलों की अधिक क्षमता, विशेष रूप से प्रांतों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित ई-वाहनों और ट्रंप के टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

    अक्टूबर की पूर्ण बैठक शी के दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने से एक सप्ताह पहले होगी, जहां उनकी ट्रंप के साथ बैठक होने की संभावना है। हाल ही में दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि शी ने अमेरिका को चीनी ऐप टिक-टाक का बड़ा हिस्सा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दोनों देश ट्रंप के टैरिफ पर नए व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

