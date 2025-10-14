चीन: Xiaomi की कार में अचानक लगी आग, दरवाजा लॉक होने से जिंदा जला ड्राइवर

शाओमी के शेयर गिरे

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को शाओमी के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। शाओमी के शेयर 8.7 प्रतिशत तक कम हो गए। अप्रैल के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में कार ड्राइवर की पहचान 31 वर्षीय देंग के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे में था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं, आग लगने के बाद कार का दरवाजा क्यों नहीं खुला? इसकी भी जांच की जा रही है।