चीन: Xiaomi की कार में अचानक लगी आग, दरवाजा लॉक होने से जिंदा जला ड्राइवर
China Xiaomi Car Fire: चीन के चेंगदू में शाओमी की SU7 इलेक्ट्रिक सेडान एक दुर्घटना के बाद आग का गोला बन गई, जिससे ड्राइवर अंदर फंसकर जिंदा जल गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शाओमी के शेयरों में भारी गिरावट आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें ड्राइवर के नशे में होने और दरवाज़े न खुलने के कारणों पर गौर किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन में एक कार हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बीच सड़क पर कार (China Xiaomi Car Fire) अचानक आग का गोला बन गई और दरवाजा भी लॉक हो गया, जिसकी वजह से ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका और आग में जिंदा जल गया।
यह हादसा सोमवार को शाओमी की कार SU7 इलेक्ट्रिक सेडान के साथ हुआ। चीन के चेंगदू शहर में कार ने पहले दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई।
वीडियो वायरल
आग लगने के बाद कार का दरवाजा बंद हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद लोग चाहकर भी इसे नहीं खोल सके और ड्राइवर जिंदा जल गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।
A driver in China died after crashing his Xiaomi SU7 electric vehicle, which caught fire.— Clash Report (@clashreport) October 13, 2025
Following a power failure, the doors locked and rescue attempts failed.
Xiaomi shares fell about 9% after the incident.pic.twitter.com/zEQ44vJENJ
शाओमी के शेयर गिरे
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को शाओमी के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। शाओमी के शेयर 8.7 प्रतिशत तक कम हो गए। अप्रैल के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस की शुरुआती जांच में कार ड्राइवर की पहचान 31 वर्षीय देंग के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे में था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं, आग लगने के बाद कार का दरवाजा क्यों नहीं खुला? इसकी भी जांच की जा रही है।
