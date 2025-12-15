चीन ने तिब्बत में तैनाती के लिए अपने युद्धक टैंक को किया अपग्रेड, भारत के 'जोरावर' का हुआ अनावरण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत द्वारा चीन सीमा के निकट उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 'जोरावर' हल्के टैंक के अनावरण के बाद चीन ने अपने युद्धक टैंक को अपग्रेड किया है।

टाइप-99 श्रृंखला के इस टैंक में सूचना-आधारित कमांड और संचार क्षमताओं के साथ एकीकृत अग्निशक्ति को और मजबूत किया गया है। अपग्रेड किया गया यह टैंक तिब्बत सहित उच्च हिमालयी और अत्यधिक ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में बेहतर संचालन के लिए तैयार किया गया है।