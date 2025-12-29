Language
    चीन का बड़ा फैसला: 2026 से 935 वस्तुओं पर इंपोर्ट टैरिफ में कमी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    चीन 1 जनवरी, 2026 से 935 वस्तुओं पर अस्थायी इंपोर्ट टैरिफ दरें कम करेगा। यह कदम व्यापार अधिशेष पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आलोचना को दूर करने के लि ...और पढ़ें

    Hero Image

    935 वस्तुओं पर इंपोर्ट टैरिफ में कमी करेगा चीन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन 935 वस्तुओं पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन दरों से कम अस्थायी इंपोर्ट टैरिफ दरें लागू करेगा। यह कदम इस आलोचना को दूर करने के लिए उठाया गया है कि चीन अपने पक्ष में व्यापार अधिशेष पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत कम इंपोर्ट करता है। स्टेट काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने घोषणा की कि नई टैरिफ दर 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

    इसमें कहा गया है कि कम टैरिफ का लक्ष्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच तालमेल बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की आपूर्ति का विस्तार करते हुए दोनों के संसाधनों का बेहतर तरीके से लाभ उठाना है।

    सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कमीशन के सर्कुलर के हवाले से बताया कि उदाहरण के लिए, चीन उच्च-स्तरीय तकनीकी आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए कुछ प्रमुख घटकों और उन्नत सामग्रियों पर, हरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ संसाधनों पर, और लोगों की भलाई में सुधार के लिए कृत्रिम रक्त वाहिकाओं सहित कुछ चिकित्सा उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा।

    अगले साल देश टैरिफ हेडिंग और नेशनल सबहेडिंग नोट्स को भी ऑप्टिमाइज करेगा। टेक्नोलॉजिकल तरक्की और सर्कुलर इकॉनमी जैसे सेक्टर्स के विकास को सपोर्ट करने के लिए, चीन इंटेलिजेंट बायोनिक रोबोट और बायो-एविएशन केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए नेशनल सबहेडिंग जोड़ेगा।

    एक ट्रेडिंग देश होने के नाते, चीन का विदेशी व्यापार 41.21 ट्रिलियन डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 3.6% ज्यादा था, जिसमें एक्सपोर्ट लगभग 3.46 ट्रिलियन डॉलर और इंपोर्ट 2.37 ट्रिलियन डॉलर था, जैसा कि चीनी आधिकारिक मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है और चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार है।

    पिछले कुछ सालों में, चीन को इस बात की आलोचना का सामना करना पड़ा कि उसने दुनिया को एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया और इंपोर्ट कम किया। सर्कुलर में कहा गया है कि आर्थिक और व्यापार सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, चीन 2026 में अपने 34 व्यापारिक भागीदारों से आने वाले कुछ इंपोर्टेड सामानों पर सहमत टैरिफ दरों को लागू करना जारी रखेगा, जो ऊपर बताए गए व्यापारिक भागीदारों के साथ साइन किए गए 24 मुक्त व्यापार समझौतों और तरजीही व्यापार व्यवस्थाओं के अनुसार होगा।

    इसमें कहा गया है कि अगले साल, चीन उन 43 सबसे कम विकसित देशों के लिए 100% टैरिफ लाइनों पर जीरो-टैरिफ ट्रीटमेंट भी बनाए रखेगा, जिनके चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     