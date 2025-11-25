आज मानवरहित शेनझोउ-22 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा चीन, कई मायनों में बेहद खास है ये मिशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन मंगलवार को मानवरहित शेनझोउ-22 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। यह शेनझोउ-21 का स्थान लेगा। जिसे स्टेशन पर डाक किए गए शेनझोउ-20 के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्धारित समय से छह महीने पहले पृथ्वी पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

नवंबर की शुरुआत में शेनझोउ-20 को हुई क्षति के कारण इसके चालक दल को शेनझोउ-21 चालक दल के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर अतिरिक्त समय रहना पड़ा, जिससे तियांगोंग को सामान्य से अधिक समय तक छह की अधिकतम क्षमता पर काम करना पड़ा।

जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा जाएगा यह 2022 के अंत में पूरी तरह से परिचालन शुरू होने के बाद से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक असामान्य स्थिति थी। शेनझोउ-22 को जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा जाएगा। पहले के लांच से मुख्य अंतर यह है कि यह मानव रहित होगा।