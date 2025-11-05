अंतरिक्ष में घटी बड़ी घटना, मलबे से टकराया चीन का स्पेस स्टेशन; चालक दल की वापसी टली
चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबा टकराने के कारण चालक दल की वापसी में देरी हो रही है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। शेनझोउ-20 अंतरिक्ष यान को बुधवार को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अब वापसी स्थगित कर दी गई है। शेनझोउ-20 के तीनों सदस्यों ने अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबे का छोटा टुकड़ा टकरा गया है, इसके कारण वहां मौजूद चालक दल की निर्धारित वापसी में देरी होगी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वापसी में देरी का निर्णय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
चीन हर छह महीने में स्टेशन के चालक दल को बदलता है। शनिवार को, चालक दल को ले जा रहे शेनझोउ-20 अंतरिक्ष यान ने शेनझोउ-21 चालक दल के साथ अपनी कक्षा में वापसी पूरी कर ली और बुधवार को पृथ्वी पर लौटने वाला था।
वापसी हुई स्थगित
स्टेशन पर तैनात तीन सदस्यीय चालक दल ने मंगलवार को अंतरिक्ष स्टेशन की चाबियां नए दल के सदस्यों को सौंप दी। शेनझोउ-20 के तीनों सदस्य चेन डोंग, चेन झोंगरुई और वांग जी ने अपने सभी नियोजित कार्य पूरे कर लिए हैं और उन्हें बुधवार को उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग स्थल पर लौटना था।
हालांकि, उनकी वापसी स्थगित कर दी गई है। चीन ने पिछले शुक्रवार को शेनझोउ-21 चालक दल अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया था। इसके माध्यम से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को छह महीने के मिशन पर चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया।
