अंतरिक्ष में घटी बड़ी घटना, मलबे से टकराया चीन का स्पेस स्टेशन; चालक दल की वापसी टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबे का छोटा टुकड़ा टकरा गया है, इसके कारण वहां मौजूद चालक दल की निर्धारित वापसी में देरी होगी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वापसी में देरी का निर्णय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

चीन हर छह महीने में स्टेशन के चालक दल को बदलता है। शनिवार को, चालक दल को ले जा रहे शेनझोउ-20 अंतरिक्ष यान ने शेनझोउ-21 चालक दल के साथ अपनी कक्षा में वापसी पूरी कर ली और बुधवार को पृथ्वी पर लौटने वाला था।