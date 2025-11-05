डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिएलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वे अपनी लीगन पढ़ाई के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यह कदम उनके लिए भारी पड़ गया। एंटरटेनमेंट वीकली की रिपोर्ट के अनुसार, किम ने यह बात वैनिटी फेयर के एक इंटरव्यू में बताई, जहां सिंगर टेआना टेलर ने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया।

किम ने कहा कि ChatGPT उन्हें अक्सर गलत जानकारी देता है, जिससे उनके टेस्ट के नतीजे खराब हो जाते हैं। उन्होंने मजाक में कहा, "ChatGPT हमेशा गलत होता है। इसकी वजह से मैं कई बार फेल हो चुकी हूं। फिर मैं गुस्सा होकर कहती हूं कि तुमने मुझे फेल क्यों करवाया? और फिर ये मुझसे जवाब में बात भी करने लगता है।"

ChatGPT से लेती हैं ये सब सलाह किम ने बताया कि वहChatGPT से कानूनी सलाह भी लेती हैं। उन्होंने कहा, "जब मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो मैं उसकी फोटो लेकर ChatGPT में डाल देती हूं।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस तरह AI से मदद लेना वे चीटिंग मानती हैं या नहीं।

किम ने यह भी बताया कि कभी-कभी वे ChatGPT को गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं इसे कहती हूं देखो तुम मुझे फेल करवा रहे हो। तुम्हें कैसा लगता है? तो ये जवाब देता है कि ये तुम्हें अपनी सोच पर भरोसा करना सिखा रहा है।"