    'ChatGPT हमेशा गलत होता है...', आखिर क्यों भड़कीं किम कार्दशियन? बताया- लॉ की पढ़ाई में हो गई फेल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:14 PM (IST)

    रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन ने खुलासा किया कि वे अपनी कानूनी पढ़ाई के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इससे उन्हें गलत जानकारी मिलती है। वैनिटी फेयर के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ChatGPT के गलत जवाबों के कारण वे कई बार फेल हो चुकी हैं। किम कानूनी सलाह के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं और कभी-कभी उसे गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करती हैं। उन्हें ChatGPT अब दोस्त और दुश्मन दोनों जैसा लगता है।

    आखिर क्यों भड़कीं किम कार्दशियन (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिएलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन ने हाल ही में खुलासा किया है कि वे अपनी लीगन पढ़ाई के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यह कदम उनके लिए भारी पड़ गया। एंटरटेनमेंट वीकली की रिपोर्ट के अनुसार, किम ने यह बात वैनिटी फेयर के एक इंटरव्यू में बताई, जहां सिंगर टेआना टेलर ने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया।

    किम ने कहा कि ChatGPT उन्हें अक्सर गलत जानकारी देता है, जिससे उनके टेस्ट के नतीजे खराब हो जाते हैं। उन्होंने मजाक में कहा, "ChatGPT हमेशा गलत होता है। इसकी वजह से मैं कई बार फेल हो चुकी हूं। फिर मैं गुस्सा होकर कहती हूं कि तुमने मुझे फेल क्यों करवाया? और फिर ये मुझसे जवाब में बात भी करने लगता है।"

    ChatGPT से लेती हैं ये सब सलाह

    किम ने बताया कि वहChatGPT से कानूनी सलाह भी लेती हैं। उन्होंने कहा, "जब मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो मैं उसकी फोटो लेकर ChatGPT में डाल देती हूं।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस तरह AI से मदद लेना वे चीटिंग मानती हैं या नहीं।

    किम ने यह भी बताया कि कभी-कभी वे ChatGPT को गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं इसे कहती हूं देखो तुम मुझे फेल करवा रहे हो। तुम्हें कैसा लगता है? तो ये जवाब देता है कि ये तुम्हें अपनी सोच पर भरोसा करना सिखा रहा है।"

    क्या जवाब देता है ChatGPT?

    किम कार्दिशियन ने मजाकिया लहते में कहा कि अब उन्हें ChatGPT एक दोस्त और दुश्मन दोनों जैसा लगता है। टेआना टेलर ने भी उनसे मजाक में यही कहा। किम ने कहा, "उन्हें बेहतर करना होगा क्योंकि मैं उन पर भरोसा कर रही हूं। अब वो मुझे गलत जवाब देने के बाद ये सिखाते हैं कि खुद पर भरोसा रखो। फिर वो मेरे थेरेपिस्ट की तरह बातें करने लगता है। मैं उनके जवाबों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप में भेजती हूं कि देखो ये मुझसे क्या बोल रहा है।"

    बता दें, किम कार्दशियन 2019 से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने 2021 में 'बेबी बार' परीक्षा पास की थी और जुलाई 2025 में मुख्य बार एग्जाम दिया है, जिसके नतीजों के इंतजार है।

