'मुझे छूने और किस करने की कोशिश की', मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ व्यक्ति ने की गंदी हरकत; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम मंगलवार को मेक्सिको सिटी के एतिहासिक इलाके में लोगों से बात कर रही थीं। तभी एक व्यक्ति जो नशे में लग रहा था, उनके पीछे आया और उन्हें छूने की कोशिश की। एक सरकारी अधिकारी ने तुरंत बीच में आकर हालात को संभाला।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास झुककर किस करने और शरीर को छूने की कोशिश करता है। शेइनबाम ने शांत रहते हुए उसके हाथों को धीरे से हटाआ और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ीं। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, "चिंता मत करो।"

सुरक्षा पर उठ रहे सवाल घटना पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वीडियो में यह भी दिखता है कि उनकी सुरक्षा टीम पास में नजर नहीं आ रही है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

क्लाउडिया शेइनबाम ने अपने पूर्वर्ती और राजनीतिक गुरु पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर की तरह ही जनता से सीधे जुड़ने के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर भीड़ में जाकर लोगों से हाथ मिलाती हैं और सेल्फी खिंचवाती हैं।