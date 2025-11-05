'मुझे छूने और किस करने की कोशिश की', मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ व्यक्ति ने की गंदी हरकत; वीडियो वायरल
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम के साथ एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से बदसलूकी करने की कोशिश की। नशे में धुत व्यक्ति ने उन्हें छूने और किस करने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। राष्ट्रपति शेइनबाम ने शांत रहकर स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्लाउडिया शेइनबाम राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर सवालों का सामना कर रही हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम मंगलवार को मेक्सिको सिटी के एतिहासिक इलाके में लोगों से बात कर रही थीं। तभी एक व्यक्ति जो नशे में लग रहा था, उनके पीछे आया और उन्हें छूने की कोशिश की। एक सरकारी अधिकारी ने तुरंत बीच में आकर हालात को संभाला।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास झुककर किस करने और शरीर को छूने की कोशिश करता है। शेइनबाम ने शांत रहते हुए उसके हाथों को धीरे से हटाआ और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ीं। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, "चिंता मत करो।"
सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
घटना पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वीडियो में यह भी दिखता है कि उनकी सुरक्षा टीम पास में नजर नहीं आ रही है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
क्लाउडिया शेइनबाम ने अपने पूर्वर्ती और राजनीतिक गुरु पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर की तरह ही जनता से सीधे जुड़ने के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर भीड़ में जाकर लोगों से हाथ मिलाती हैं और सेल्फी खिंचवाती हैं।
देश में फैली ही राजनीतिक हिंसा
यह घटना ऐसे समय हुई है जब राष्ट्रपति शेइनबाम को देश में राजनीतिक हिंसा पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पश्चिमी मिचोआकान राज्य में एक मेयर की हत्या के बाद वह बार-बार सुरक्षा और हिंसा से जुड़े सवालों के जवाब दे रही हैं। मंगलवार को उन्होंने मेयर की विधवा से भी मुलाकात की।
