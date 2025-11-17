Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '...तो हम भी बदलेंगे नजरिया', दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन को लेकर क्या बोला चीन?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    चीन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि यदि उनका गठबंधन चीन को नियंत्रित करने पर केंद्रित होता है, तो चीन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी नौसेना अधिकारी के उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि दक्षिण कोरियाई परमाणु पनडुब्बियों का उपयोग चीन के खिलाफ किया जाएगा। चीन ने इस मामले को समझदारी से संभालने की उम्मीद जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने परमाणु पनडुब्बी के संयुक्त उत्पादन के समझौते के बाद बीजिंग को नियंत्रित करने की कोशिश में अपना रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया, तो अमेरिका-दक्षिण कोरिया गठबंधन के बारे में उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, गठबंधन का घोषित उद्देश्य उत्तर कोरियाई खतरों से निपटना है। चीन की यह प्रतिक्रिया एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी के उस बयान के बाद आई है कि दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिकी समर्थन से बनाई जाने वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का इस्तेमाल चीन का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा।

    चीन ने क्या कहा?

    अमेरिकी एडमिरल डेरिल काडल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस मामले को समझदारी से संभालेंगे।''

    दक्षिण कोरिया ने क्या कहा?

    वहीं, दक्षिण कोरिया में चीनी राजदूत दाई बिंग ने चेतावनी दी कि गठबंधन को आधुनिक बनाने के चल रहे प्रयासों को चीन को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचे में विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गठबंधन उत्तर कोरियाई खतरों से निपटने के अपने घोषित उद्देश्य से भटक जाएगा। अगर दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन के रणनीतिक उद्देश्य में कोई बदलाव होता है, तो गठबंधन के प्रति चीन का नजरिया भी बदल जाएगा।

    यह भी पढ़ें: दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना का शक्ति प्रदर्शन, जापान से बढ़े तनाव के बीच किया गश्त