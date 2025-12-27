चीन ने खोली दुनिया की 22 किमी की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, कई घंटों की यात्रा को मात्र 20 मिनट में होगी पूरी

डिजिटल डेस्क, उरुमकी (शिनजियांग)। चीन ने उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 22.13 किलोमीटर लंबी तियानशान शेंगली सुरंग शुक्रवार को यातायात के लिए खोल दी गई, जो मध्य तियानशान पर्वतमाला से होकर गुजरती है।

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, यह सुरंग खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर कई घंटों की यात्रा को मात्र 20 मिनट में पूरा कर देगी। चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन सोंग हैलियांग ने बताया कि इस परियोजना ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं – दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग और राजमार्ग सुरंग के लिए सबसे गहरा ऊर्ध्वाधर शाफ्ट।

यह सुरंग जी0711 उरुमकी-युली एक्सप्रेसवे का प्रमुख हिस्सा है, जो उत्तरी शिनजियांग के सबसे बड़े शहर उरुमकी को दक्षिणी हिस्से के प्रमुख शहर कोरला से जोड़ती है। 2,500 किलोमीटर तक फैले तियानशान पर्वत इन दोनों क्षेत्रों को अलग करते थे। अब इस एक्सप्रेसवे के खुलने से उरुमकी से कोरला की यात्रा का समय लगभग सात घंटे से घटकर तीन घंटे रह जाएगा।