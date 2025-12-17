'हम दोनों इस संघर्ष का दर्द समझते हैं...', दिल्ली की हवा सुधारने के लिए चीन ने दिए ये सुझाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े इलाके इन दिनों घने जहरीले धुंध की चपेट में हैं। मंगलवार दोपहर 4 बजे दिल्ली का AQI 437 तक पहुंच गया था, जबकि बुधवार सुबह 8 बजे यह 370 था। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी बीच चीन की दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें बीजिंग की साफ हवा की तारीफ करते हुए दिल्ली की खराब स्थिति से तुलना की गई। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने सोमवार शाम को लिखा, "चीन और भारत दोनों तेज शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण के संघर्ष को अच्छी तरह जानते हैं।"

उन्होंने बीजिंग और आसपास के इलाकों के AQI की तस्वीरें शेयर कीं, जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर की थी। वहीं दिल्ली और NCR का AQI 447 तक पहुंच चुका था, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। एक दशक के लगातार प्रयासों का नतीजा यू जिंग ने कहा कि यह फर्क चीन के पिछले एक दशक के लगातार प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने लिखा, "हम एक छोटी सीरीज शेयर करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि चीन ने वायु प्रदूषण से कैसे मुकाबला किया।"