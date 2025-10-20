Language
    चीन ने लॉन्च किया पाकिस्तान का सैटेलाइट, अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ा रहे दोनों देश

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:00 AM (IST)

    चीन ने पाकिस्तान के लिए एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में सहयोग और मजबूत होगा। यह सैटेलाइट पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। चीन और पाकिस्तान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने सहयोग को लगातार बढ़ा रहे हैं। इस प्रक्षेपण के साथ, चीन अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ा रहा है।

    चीन ने लॉन्च किए पाकिस्तान के सैटेलाइट (प्रतीकात्मक तस्वीर)



    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने अपने दो सैटेलाइट के साथ पाकिस्तानी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके गठबंधन का विस्तार हो रहा है।

    चीन ने रविवार को एक ही रॉकेट से अपने दो सैटेलाइटों के साथ एक पाकिस्तानी सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिससे दोनों सदाबहार सहयोगियों के बीच अंतरिक्ष सहयोग और गहरा हुआ।

    चीन ने लॉन्च किए पाकिस्तान के सैटेलाइट

    सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम चीन में एक वाणिज्यिक एयरोस्पेस नवाचार पायलट क्षेत्र से तीन उपग्रहों, पाकिस्तान सुदूर संवेदन उपग्रह (PRSS-2), AIRSAT 03 और 04 उपग्रहों को ले जाने वाले लिजियन-1 Y8 वाहक रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया।

    उपग्रहों को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, ऐसा बताया गया। यह इस साल चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया तीसरा पाकिस्तानी उपग्रह है। इससे पहले, उसने जुलाई में पाकिस्तान सुदूर संवेदन उपग्रह (PRSS-1) और जनवरी में PRSC-EO1 का प्रक्षेपण किया था।

    अंतरिक्ष में गठबंधन का विस्तार कर रहा चीन

    चीन हाल के वर्षों में पाकिस्तान को उपग्रह प्रक्षेपित करने में मदद कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके गठबंधन का विस्तार हो रहा है। पिछले साल, चीन ने पाकिस्तान के लिए एक बहु-मिशन संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया था।

    2018 में, चीन ने दो पाकिस्तानी उपग्रहों को कक्षा में भेजा था - PRSS-1, जो देश का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह था, और PakTES-1A, जो एक छोटा अवलोकन यान था।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

