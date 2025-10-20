चीन ने लॉन्च किया पाकिस्तान का सैटेलाइट, अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ा रहे दोनों देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने अपने दो सैटेलाइट के साथ पाकिस्तानी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके गठबंधन का विस्तार हो रहा है। चीन ने रविवार को एक ही रॉकेट से अपने दो सैटेलाइटों के साथ एक पाकिस्तानी सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किया, जिससे दोनों सदाबहार सहयोगियों के बीच अंतरिक्ष सहयोग और गहरा हुआ। चीन ने लॉन्च किए पाकिस्तान के सैटेलाइट सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम चीन में एक वाणिज्यिक एयरोस्पेस नवाचार पायलट क्षेत्र से तीन उपग्रहों, पाकिस्तान सुदूर संवेदन उपग्रह (PRSS-2), AIRSAT 03 और 04 उपग्रहों को ले जाने वाले लिजियन-1 Y8 वाहक रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया।

उपग्रहों को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, ऐसा बताया गया। यह इस साल चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया तीसरा पाकिस्तानी उपग्रह है। इससे पहले, उसने जुलाई में पाकिस्तान सुदूर संवेदन उपग्रह (PRSS-1) और जनवरी में PRSC-EO1 का प्रक्षेपण किया था।