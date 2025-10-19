फ्लाइट के अंदर यात्री ने की शर्मनाक हरकत, महिला को गलत तरीके से किया टच; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में 38 वर्षीय महिला आइटी पेशेवर को गलत ढंग से छूने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को तब हुई, जब चेन्नई में काम करने वाला 45 वर्षीय एक व्यक्ति हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहा था। वह नशे में था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला अपने पति के साथ बैठी थी। जबकि आरोपित यात्री विमान में उनके बगल में बैठा था। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी विमान में सो गए थे। जब विमान हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो महिला को लगा कि कोई उसे अनुचित तरीके से छू रहा है।