    फ्लाइट के अंदर यात्री ने की शर्मनाक हरकत, महिला को गलत तरीके से किया टच; आरोपी गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    चेन्नई से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नशे में धुत एक व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला को गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। घटना के बाद महिला ने हवाई अड्डे पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फ्लाइट के अंदर यात्री ने की शर्मनाक हरकत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में 38 वर्षीय महिला आइटी पेशेवर को गलत ढंग से छूने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को तब हुई, जब चेन्नई में काम करने वाला 45 वर्षीय एक व्यक्ति हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहा था। वह नशे में था।

    महिला अपने पति के साथ बैठी थी। जबकि आरोपित यात्री विमान में उनके बगल में बैठा था। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी विमान में सो गए थे। जब विमान हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो महिला को लगा कि कोई उसे अनुचित तरीके से छू रहा है।

    आरोपी को किया गया गिरफ्तार

    तभी उसने उस व्यक्ति के हाथ को देखा और शोर मचा दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद महिला ने हवाई अड्डा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपित को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दावा किया कि उसने महिला को गलती से छुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।