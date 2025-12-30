अमेरिका के बाद चीन ने भारत-पाक तनाव में मध्यस्थता का किया दावा, वांग यी का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव दूर करने में मध्यस्थता का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वर्ष चीन द्वारा मध्यस्थता किए गए प्रमुख मुद्दों की सूची में शामिल है।

उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सात से दस मई के बीच संघर्ष हुआ था। दस मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ था। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने का कई बार दावा कर चुके हैं।

भारत-पाकिस्तान मामलों में मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं हालांकि, भारत कह चुका है कि दोनों देशों की सेनाओं के डीजीएमओ के बीच वार्ता के बाद संघर्ष विराम हुआ। भारत का स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत-पाकिस्तान से संबंधित मामलों में मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। चीनी विदेश मंत्री ने बीजिंग में अंतरराष्ट्रीय स्थिति और चीन के विदेश संबंधों पर आयेाजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वांग ने कहा, 'द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस वर्ष स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के।