चीन में एक शख्स ने कमरे में बनाया कूड़े का पहाड़, लग्जरी रूम को बना दिया कचरा पेटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। होटल के एक कमरे में दो साल से रह रहे शख्स ने कूड़े-कचरे का ढेर खड़ा कर दिया। उस शख्स ने जब दो साल बाद कमरा खाली किया, जब होटल का स्टाफ कूड़े से भरा कमरा देखकर दंग रह गया. कमरे में इतना ज्यादा कचरा था कि पूरा फर्नीचर कूड़े से ढक गया।

एक कमरे में दो साल तक बंद रहा शख्स शख्स ने जिलिन प्रांत के चांगचुन में स्थित ईस्पोर्ट्स होटल में चेक-इन किया था। इस होटल में गेमिंग के शौकीनों के लिए निजी सेटअप, हाई-स्पीड इंटरनेट और एर्गोनॉमिक कुर्सियों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।

एक्सप्रेस यूके के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर दो साल लगातार होटल के अंदर बिताए, शायद ही कभी बाहर निकले। वहीं होटल के कुछ कर्मचारियों ने यहां तक स्वीकार किया कि उन्होंने उनका चेहरा भी कभी नहीं देखा। लग्जरी रूम बना कचरा पेटी चीन में ईस्पोर्ट्स होटल काफी पॉपलर है। यहां टॉप-टायर इक्विपमेंट और प्राइवेट गेमिंग स्पेस भी मौजूद है। इस कमरे में दो साल से रह रहे शख्स ने जैसे ही होटल से चेक-आउट किया, होटल का स्टाफ कमरे को देखकर हैरान रह गया। इम कमरे में रखी सभी चीजें कूड़े से ढकी हुई थीं।

दो साल बाद किया चेक आउट ईस्पोर्ट्स होटल में दो साल से रह रहे शख्स ने 12 दिसंबर, 2025 को कमरा खाली किया। इसके बाद कमरे में भरे कचरे का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।