कंपनी में 5 साल पूरे करने पर मिलेंगे फ्लैट, कर्मचारियों के लिए शानदार ऑफर; क्या है वजह?
चीन की एक कंपनी, Zhejiang Guosheng Automotive Technology, अपने कर्मचारियों को 5 साल की सेवा पूरी करने पर मुफ्त फ्लैट दे रही है। कंपनी ने 18 फ्लैट चुने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को उनकी लगन और मेहनत के लिए इनाम देने का काबिल-ए-तारीफ तरीका ढूंढा है। इन कंपनी ने अपने साथ 5 साल तक जुड़े रहने वाले कर्मचारियों को रिनोवेटेड फ्लैट देने का एलान किया है। कंपनी ने इस संबंध में एक जॉब लिस्टिंग पोस्ट भी शेयर की है।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन की कंपनी Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd ने कहा है कि जो कर्मचारी उनकी फर्म में 5 साल तक रहेंगे, उन्हें कॉम्प्लिमेंट्री गिफ्ट के तौर पर फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए 18 फ्लैट का चयन कर लिया गया है। इन्हें अगले 3 साल में कर्मचारियों को गिफ्ट किया जाएगा।
पहले भी मिल चुके हैं फ्लैट
रिपोर्ट के मुताबिक, इस फर्म में काम करने वाले एक कपल को पहले ही 144-स्क्वायर-मीटर का सेकंड-हैंड घर मिल चुका है। कंपनी ने बताया कि जितने भी फ्लैट गिफ्ट किए जाएंगे, वो सभी कंपनी से 5 किलोमीटर के ही दायरे में रहेंगे और हर फ्लैट का साइज 100 से 150 स्क्वायर मीटर के बीच होगा।
शर्त केवल इतनी है कि कर्मचारियों को कंपनी में पांच साल की सर्विस पूरी करनी होगी। इसके बाद घर उनके नाम कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को एक हाउसिंग एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और कंपनी द्वारा रेनोवेशन पूरा होने के बाद वे उसमें रह सकते हैं। कंपनी ने कहा कि इन तोहफों के पीछे मकसद ऑपरेशनल लागत को कम करना और क्वालिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।
चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ में स्थित यह कंपनी ऑटोमोटिव फास्टनर प्रोडक्ट्स में माहिर है। इस कंपनी में 450 से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसका कुल आउटपुट वैल्यू 490 मिलियन युआन का है। कंपनी में बड़ी संख्या में प्रवासी कर्मचारी हैं और उनके लिए कंपनी के पास गिफ्टेड घर होना फायदे का सौदा हो सकता है।
