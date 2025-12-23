2025 में तेजी से बदला गिफ्टिंग ट्रेंड, अब लोग महंगे ब्रांड नहीं, बल्कि पर्सनल कनेक्शन को कर रहे हैं पसंद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों और खास मौकों पर गिफ्ट देना अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रहा। इतना ही नहीं, अब गिफ्ट देने के पैटर्न (Luxury Gifting Trends) में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले लग्जरी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

महंगाई और ग्लोबल अनसर्टेनटी के बावजूद खरीदारी रुकी नहीं है, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अब लोग कीमत या बड़े ब्रांड लोगो को देखकर नहीं, बल्कि गिफ्ट के पीछे की कहानी, पर्सनल टच और खासियत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।

कीमत से ज्यादा मायने रखती है भावना रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में ‘कम लेकिन खास’ गिफ्टिंग का ट्रेंड सबसे बेहतर तरीका बनकर उभरा है। लोग ऐसे तोहफे चुन रहे हैं जो महंगे होने के साथ-साथ रिपीट न किए जा सकें। यही वजह है कि भारी-भरकम पैकेज या दिखावटी गिफ्ट्स की जगह अब पर्सनलाइज्ड और एक्सपीरिएंस के मुताबिक गिफ्ट्स लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स की बढ़ती मांग रिपोर्ट्स के अनुसार 5 लाख रुपये से ज्यादा की गिफ्ट खरीदारी में करीब 60 फीसदी ऑर्डर पर्सनलाइज्ड कैटेगरी से आए हैं। वहीं, बड़े ब्रांड लोगो वाले प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। इसका साफ मतलब है कि लोग अब “एक जैसा” नहीं, बल्कि “अपने जैसा” गिफ्ट देना चाहते हैं।

लिमिटेड एडिशन और यूनिक पीस का क्रेज डिजिटल दौर में भी सीमित संख्या में बनी हैंड-वाइंड मैकेनिकल घड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इन घड़ियों पर अलग पहचान नंबर होता है, जो इन्हें लिमिटेड एडिशन बनाता है और इन्हें पीढ़ियों तक संभालकर रखने लायक बनाता है। इसी तरह नाम, तारीख या स्पेशल मैसेज उकेरी गई ज्वैलरी, जैसे- अंगूठी या पेंडेंट, साधारण डिजाइन के बावजूद बेहद पर्सनल और यादगार बन जाती है।

(Picture Courtesy: Freepik) होम डेकोर में भी दिख रहा बदलाव गिफ्टिंग में अब सिग्नेचर डिजाइन वाले होम ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हो गए हैं। हाथ से बने लैंप, लिमिटेड एडिशन वॉल आर्ट और डिजाइनर-साइंड फर्नीचर जैसे आइटम्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि हर पीस चुनिंदा और खास होता है।

अनुभव से जुड़े गिफ्ट्स की ओर झुकाव रेडीमेड ट्रैवल पैकेज की जगह अब कस्टम ट्रैवल एक्सपीरिएंस मशहूर हो रहे हैं। सीमित लोगों के लिए वाइन एस्टेट स्टे या खास मौसम की चुनिंदा लोकेशन पर निजी यात्रा जैसी प्लानिंग लोग गिफ्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही मेडिकल-वेलनेस रिट्रीट्स भी तेजी से उभर रहे हैं, जहां डॉक्टर से डिजाइन किए गए प्रोग्राम के जरिए हेल्थ टेस्ट, नींद और लाइफस्टाइल सुधार पर काम किया जाता है।