चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक्शन, 3 वरिष्ठ चीनी सैन्य अधिकारी निष्कासित

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    3 वरिष्ठ चीनी सैन्य अधिकारी निष्कासित। (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की संसद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन उच्च रैंक के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति ने शनिवार को केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के राजनीतिक और कानूनी मामलों के समिति के प्रमुख वांग रेनहुआ, जन सशस्त्र पुलिस (पीएपी) के राजनीतिक कमिश्नर झांग होंगबिंग और सीएमसी के प्रशिक्षण विभाग के निदेशक वांग पेंग को निष्कासित किया।

    साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के अनुसार, तीनों अब भी केंद्रीय समिति के पूर्ण सदस्य हैं, जो चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। हाल के महीनों में ये अधिकारी महत्वपूर्ण घटनाओं से गायब रहे हैं, जिसमें जुलाई के अंत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की वर्षगांठ का जश्न और अक्टूबर में पार्टी की चौथी प्लेनम शामिल है।

    राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति ने सीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष हे वेइडोंग को भी निष्कासित किया, जिन्हें इस वर्ष अक्टूबर में सीपीसी से निष्कासित किया गया और सेवा से बर्खास्त किया गया। चीनी सेना की सर्वोच्च कमान सीएमसी का नेतृत्व राष्ट्रपति शी चिनफिंग करते हैं।

    इसके अलावा, पीएलए के दो शीर्ष वायु सेना अधिकारियों, चांग डिंगकियू और गुओ पुक्सियाओ की अनुपस्थिति ने 24 दिसंबर को शी द्वारा आयोजित एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में उनकी स्थिति को लेकर अटकलों को बढ़ावा दिया है। चांग एक वायु सेना कमांडर हैं और गुओ एक राजनीतिक कमिश्नर हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)