    चीन का अजब-गजब किस्सा: करोड़ों की लॉटरी लगने पर पति ने किया ऐसा काम कि पत्नी ने मांग लिया तलाक

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    चीन के एक व्यक्ति ने 10.17 मिलियन युआन की लॉटरी जीती, लेकिन उसने अधिकांश पैसा जुए, सट्टेबाजी और लाइव स्ट्रीमर्स को टिप देने में खर्च कर दिया। वहीं, जब उसकी पत्नी को पति की बेवफाई और बैंक कार्ड से 30 लाख युआन गायब होने का पता चला तो उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का कारण बन गई है।

    Hero Image

    चीन के देझाऊ में रहने वाले व्यक्ति की 2024 में लगी थी लॉटरी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के देझाऊ का रहने वाला एक व्यक्ति अचानक इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। 2024 में उसकी 10.17 मिलियन युआन (लगभग 1.4 मिलियन डॉलर यानी 12.65 करोड़ रुपये) की लॉटरी लगी। लॉटरी में इतनी बड़ी धनराशि जीतने के बाद वो पूरे चीन में रातोंरात मशहूर हो गया। हालांकि, अचानक मिले पैसों का नशा उसके सिर पर इस कदर चढ़ा कि अब पत्नी के साथ तलाक की नौबत आ चुकी है।

    इस व्यक्ति ने लॉटरी के ज्यादातर पैसों को जुआ खेलने, सट्टाबजारी और लाइव स्ट्रीमर्स को टिप देने में खर्च कर दिए। वहीं, अब उसकी पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली है। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

    3 करोड़ से ज्यादा की लगी लॉटरी

    लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है। उसकी पत्नी का सरनेम युआन है। लॉटरी लगने के बाद उसने अपनी पत्नी को बैंक का एक कार्ड दिया, जिसमें 30 लाख युआन (लगभग 420,000 अमेरिकी डॉलर यानी 3.7 करोड़ रुपये) थे। पत्नी ने पति पर भरोसा करते हुए कार्ड को अलमारी के लॉकर में रख दिया।

    पति ने उड़ाए पैसे

    लॉटरी लगने के बाद व्यक्ति का बर्ताव दिन-ब-दिन बदलने लगा। वो पूरा दिन जुआ खेलने लगा और महिला लाइव स्ट्रीमर्स को लाखों रुपये की टिप देने लगा। उसने एक महिला स्ट्रीमर को 12 लाख युआन (लगभग 168,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20.87 लाख रुपये) की टिप दी थी। यही नहीं, इसी साल जुलाई में वो एक महिला स्ट्रीमर के साथ 4 दिन की विदेश ट्रिप पर भी गया था।

    Chinese Couple Divorce

    पत्नी ने पति से मांगा तलाक। फोटो- X

    पत्नी ने डाली तलाक की अर्जी

    उसकी पत्नी ने जब पति का फोन देखा, तो उसमें वो महिला स्ट्रीमर से 'हनी' कहकर बात कर रहा था और खुद को उसका 'हबी' बताया था। यह सब देखने के बाद महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अदालत में तलाक की अर्जी डाल दी। वहीं, जब उसने दराज में रखा बैंक कार्ड चेक किया, तो वो भी खाली था। उसमें बिल्कुल पैसे नहीं थे।

    यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि लॉटरी सिस्टम से रातोंरात किसी को अमीर बनाने का यह बुरा असर भी हो सकता है कि व्यक्ति की शादी तक टूट जाए।

