US शेयर बाजार में भूचाल लाने वाली चीनी DeepSeek का बड़ा दावा, नए साल पर अमेरिकी कंपनियों को दिया झटका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के एआई स्टार्टअप डीपसीक (DeepSeek) ने साल की शुरुआत में ही अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। बजट में वर्ल्ड क्लास मॉडल की ट्रेनिंग देने का दावा करने वाले डीपसीक की वजह से अमेरिकी बाजार को अरबों का नुकसान हो चुका है।

डीपसीक ने चैटजीपीटी लॉन्च करने वाली कंपनी ओपन एआई समेत गूगल, मेटा और एंथ्रोपिक जैसी कई कंपनियों की नींद उड़ा दी है। इसी कंपनी की वजह से पिछले साल जनवरी में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू में 600 अरब डॉलर तक की गिरावट दर्ज गई थी।

सिलिकॉन वैली में मचा हड़कंप चीन की इस कंपनी ने नए साल के पहले ही दिन एक स्टडी पब्लिश की। इसमें 'मैनिफोल्ड-कंस्ट्रेंड हाइपर-कनेक्शन' (mHC) नाम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। यह प्रोग्राम कम बजट में वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल की ट्रेनिंग देने का दावा करता है।

पिछले साल जनवरी में सिलिकॉन वैली में सनसनी फैलाने के बाद अब डीपसीक कंपनी ने फिर से कुछ बड़े दावे किए हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि स्मार्ट एआई के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग और चिप्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीपसीक ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया है।