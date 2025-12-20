चीन ने रेयर अर्थ पर खोली अपनी तिजोरी, भारत समेत दुनियाभर के लिए क्यों है ये अच्छी खबर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत द्वारा बीजिंग से प्रतिबंध हटाने और आधुनिक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक बहुमूल्य धातुओं के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए लगातार की जा रही मांगों के बीच, चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह नागरिक उपयोग के लिए रेयर अर्थ के निर्यात को मंजूरी देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया ब्रीफिंग में भारत द्वारा रेयर अर्थ के निर्यात को फिर से शुरू करने की मांग पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कानूनों और विनियमों के अनुसार रेयर अर्थ से संबंधित वस्तुओं पर चीन का निर्यात नियंत्रण किसी विशिष्ट देश को लक्षित नहीं करता है।

चीन सरकार ने दी आवेदन को मंजूरी उन्होंने कहा, ''जब तक निर्यात नागरिक उपयोग के लिए है और नियमों का अनुपालन करता है, चीनी सरकार समय पर आवेदन को मंजूरी दे देगी।'' इस दौरान उन्होंने रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए रेयर अर्थ का निर्यात न करने के चीन के रुख पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''चीन वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर बनाए रखने के लिए संबंधित देशों और क्षेत्रों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।''