    चीनी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं दिखे वायुसेना के 2 सीनियर अधिकारी, बढ़ी अटकलें

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:57 PM (IST)
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:57 PM (IST)

    चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मौजूदगी में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के दो शीर्ष वायुसेना अधिकारियों की 'अनुपस्थिति' ने चीनी सेना के शीर्ष स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच उनकी स्थिति को लेकर अटकलों को हवा दी है।

    सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज से पता चला कि जनरल चांग डिंगकिउ और गुओ पुक्सियाओ सोमवार को व्यापक कार्रवाई के कारण रिक्त हुए उच्च स्तरीय पदों को भरने के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं थे।

    शी चिनफिंग के कार्यक्रम में वायुसेना अधिकारी नहीं दिखे

    राष्ट्रपति पद के अलावा, 72 वर्षीय शी चिनफिंग सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की समग्र उच्च कमान, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रमुख जैसे शक्तिशाली पदों पर भी काबिज हैं।

    पिछले सप्ताह से चीनी सर्च इंजन बायडू पर 58 वर्षीय चांग की प्रोफाइल अनुपलब्ध है। पीएलए ने उन दोनों की स्थिति पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्हें आखिरी बार अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में देखा गया था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)