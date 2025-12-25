Language
    'सीमा का मुद्दा चीन-भारत के बीच का मामला', पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर ड्रैगन ने US को सुनाया

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, चीन और भारत के बीच सीमा का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन ने अमेरिका पर कई आरोप लगा ...और पढ़ें

    चीन ने अमेरिका को भारत-चीन के संबंधों के लेकर खूब सुनाया। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका रक्षा विभाग की हालिया वार्षिक रिपोर्ट पर चीन-भारत के संबंधों का उल्लेख किए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। दरअसल, इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन संभवतः के साथ एलएसी पर तनाव कम होने का लाभ उठाकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना चाहता है।

    इस रिपोर्ट पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर चीन-भारत संबंधों में सुधार को रोकने की कोशिश में अपनी रक्षा नीति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया।

    चीन ने अमेरिका को खूब सुनाया

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान एक प्रेस ब्रीफिंग में इस सवाल का जवाब दे रहे थे, क्या चीन विवादित सीमा क्षेत्रों को लेकर भारत के साथ हाल ही में कम हुए तनाव का फायदा उठाकर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को गहरा होने से रोक सकता है।

    'सीमा का मुद्दा भारत और चीन के बीच का मामला'

    चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक लंबे समय के नजरिए से देखता है और उन्होंने आगे कहा कि सीमा मुद्दा चीन और भारत के बीच का मामला है। चीन ने अमेरिका को स्पष्ट किया कि हम किसी भी देश द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी फैसला सुनाने का विरोध करते हैं।

    गौरतलब है कि पेंटागन ने मंगलवार को एक रिपोर्च में कहा कि चीन शायद कम हुए तनाव का फायदा उठाना चाहता है... ताकि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर किया जा सके और अमेरिका-भारत संबंधों को गहरा होने से रोका जा सके। (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)