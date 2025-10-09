China Traffic: जहां तक नजर जाए सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, चीन का ये नजारा देख भूल जाएंगे दिल्ली और गुरुग्राम का जाम
चीन के अनहुई प्रांत में राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के बाद वुझुआंग टोल स्टेशन पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जहां 1,20,000 से अधिक गाड़ियां फंसी रहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टोल स्टेशन लाल बत्तियों से जगमगाता दिखा। मंत्रालय के अनुसार, छुट्टियों में 888 मिलियन यात्राएं हुईं। ऐसा ही जाम 2010 में बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेसवे पर भी लगा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के अनहुई प्रांत के सबसे बड़े टोल स्टेशन पर सोमवार, 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव की आठ दिनों की छुट्टियों के बाद लाखों यात्रियों के घर लौटने के दौरान भारी ट्रैफिक जाम लग गया। वुझुआंग टोल स्टेशन पर वाहनों की कतारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
वुझुआंग टोल स्टेशन पर 36 लेन हैं, लेकिन महाजाम की वजह से लाल टेल लाइटों से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि टोल गेट पार करने की कोशिश में एक के बाद एक कई गाड़ियां कतार में खड़ी हैं। टोल स्टेशन पर आखिरी दिन 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों के आने की उम्मीद थी।
क्यों लगा इतना लंबा जाम?
ड्रोन फुटेज में कई वाहनों को टोल गेट से गुजरने के लिए कई लेन में चलते हुए दिखाया गया है। मध्य-शरद ऋतु का त्योहार चीन में पारिवारिक समारोहों के लिए महत्वपूर्ण होता है और इस साल यह राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के साथ ही पड़ा। इसके परिणामस्वरूप यह अवकाश सामान्य अवधि से बढ़कर 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चला।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष छुट्टियों के दौरान लगभग 888 मिलियन यात्राएं की गईं, जबकि पिछले वर्ष सात दिन की छुट्टियों के दौरान 765 मिलियन यात्राएं की गई थीं। वुझुआंग टोल स्टेशन पर भारी ट्रैफिक जाम ने कई वाहन चालकों को चीनी नए साल की भीड़ की याद दिला दी।
चीन में पहले भी लग चुका है भीषड़ जाम
चीन में भीषण ट्रैफिक जाम की ऐसी ही घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें सबसे चर्चित 2010 का 12-दिनों वाला जाम था। 14 अगस्त, 2010 को बीजिंग-तिब्बत एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे भीषण ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों का जीवन ठहर सा गया था। बीच में कई ट्रक खराब हो जाने के कारण हजारों वाहन और यात्री 12 दिनों तक हाईवे पर फंसे रहे।
In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.— Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025
pic.twitter.com/VmwQmKDS3S
