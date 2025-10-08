दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ठप हो गया यातायात, 14 घंटे तक जाम में फंसे रहे वाहन

जागरण संवाददाता, बावल। वर्षा के बाद एक बार फिर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के समीप सर्विस लाइन में गहरे गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से बुधवार को हाईवे पर एक लेन में चार तो दूसरी लेन पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर यातायात ठप होने से करीब 14 घंटे तक वाहन चालक जाम में फंसे रहे।

यातायात को सुचारू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। सर्विस लेन का हाल यह है कि इस पर दो से ढाई फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनमें पानी भरने की वजह से दिनभर कई वाहन फंस गए, जिसकी वजह से जाम के हालात बन गए।



बता दें कि देश के व्यस्तम हाईवे में से एक दिल्ली जयपुर-हाईवे स्थित बनीपुर चौक पर करीब 27 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते पिछले दो साल से निर्माण अधर में लटका हुआ है।

जिसके यातायात का भार सर्विस लाइन पर ही है। एक तरफ यातायात भार और दूसरी तरफ वर्षा की वजह से सर्विस रोड काफी समय से बदहाल है। यहां दो से ढाई फीट तक गहरे गड्ढे हो गए, जिसके कारण वाहनों का आवागमन बाधित रहता है।

मंगलवार रात को हुई वर्षा का पानी गड्ढों में जमा हो गया, जिससे देर रात ही कई वाहन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो गए। बुधवार की सुबह देखते ही देखते वाहनों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। एक लेन पर बनीपुर चौक से कसौला चौक तक और दूसरी लेन पर बनीपुर चौक से साबन चौक तक वाहनों की कतार लगी रही।

निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से जिंदा जल गए थे दो व्यक्ति बनीपुर पुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर घुमाव एवं सांकेतिक बोर्ड नहीं होने की वजह से करीब एक माह पूर्व केमिकल से भरा टैंकर पलटने से आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से कार सवार दो व्यक्ति जिंदा जल गए थे।

जबकि दो लोग बुरी तरह झुलस गए थे। दूसरी ओर स्थानीय लोगों की ओर से फ्लाईओवर का निर्माण एवं सर्विस लाइन के गड्ढों की मरम्मत को लेकर तीन बार पंचायत की जा चुकी है। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बावल के विधायक डाॅ. कृष्ण कुमार की ओर से विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है।