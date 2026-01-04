चीनी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने मनाया हिंदी दिवस, गाए बॉलीवुड के गाने

चीन में शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने हिंदी की भूमिका को भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में उजागर किया और इसे एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजिंग स्थित कई चीनी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने यहां भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस 2026 समारोह में भाग लिया। कई चीनी छात्रों ने बालीवुड के गाने भी गाए।

त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर और चीन में एक प्रसिद्ध हिंदी विशेषज्ञ डीन डॉ. जियांग जिंगकुई ने बैठक में हिंदी भाषा के भारत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका पर मूल्यवान विचार साझा किए।

त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय, पेइचिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी और कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के शिक्षकों और छात्रों ने अन्य भाषा प्रेमियों के साथ मिलकर इसकी जीवंतता और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाया।

दूतावास ने कहानी लेखन, कविता, और लघु वीडियो निर्माण जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके उत्साह और रचनात्मकता के लिए सम्मानित किया। जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में रंग भर दिया।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)