    'जल्दी करो', एयर चाइना की फ्लाइट के केबिन में लगी आग, यात्रियों में मचा हाहाकार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:15 PM (IST)

    हांग्जो से सियोल जा रही एयर चाइना की फ्लाइट CA139 में लिथियम बैटरी में आग लगने से शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। क्रू ने आग पर काबू पाया, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। विमान को शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उतारा गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

    फ्लाइट में लगी आग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हांग्जो से सियोल जा रही एयर चाइना की एक फ्लाइट की शनिवार को शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट के केबिन के अंदर लीथियम बैटरी में आग लग गई।

    सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में, एयर चाइना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “18 अक्टूबर को, हांग्जो से इंचियोन जा रही फ्लाइट CA139 में, ओवरहेड कम्पार्टमेंट में रखे एक यात्री के कैरी-ऑन सामान में लिथियम बैटरी में अचानक आग लग गई।”

    'बिना किसी प्लान के करानी पड़ी लैंडिंग'

    एयरलाइन ने कहा कि क्रू ने हालात को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम किया और कोई घायल नहीं हुआ। एयर चाइना ने आगे कहा, “फ्लाइट की सुरक्षा पक्का करने के लिए, प्लेन को शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिना किसी प्लान के लैंडिंग करनी पड़ी।”

    बयान के अनुसार, फ्लाइट CA139 ने सुबह 9:47 बजे उड़ान भरी और इसे दोपहर 12:20 बजे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कथित तौर पर एक पैसेंजर ने बनाया है।

    यात्री चिल्लाए- जल्दी करो

    इसमें पैसेंजर और क्रू एक ओवरहेड कम्पार्टमेंट में दिख रही आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आग बुझाई जा रही थी, तो पैसेंजर कोरियन भाषा में “जल्दी करो” चिल्लाते हुए सुना गया। एक तस्वीर में ऊपर रखे स्टोरेज कम्पार्टमेंट से तेज़ लपटें निकलती दिखीं। तस्वीर में दिख रहा था कि केबिन में काला धुआं था और यात्री आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

