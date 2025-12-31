Language
    चीन में बैठे सर्जन ने मुंबई में दो मरीजों का किया ऑपरेशन, भारत में पहली बार रिमोट रोबोटिक सर्जरी करने का दावा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:44 AM (IST)

    मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर टूमाई रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उपयोग करके रेडिकल प्रोस्टेटे ...और पढ़ें

    Hero Image

    चीन में बैठे सर्जन ने मुंबई में दो मरीजों का किया ऑपरेशन (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, मुंबई। यह विज्ञान का एक और चमत्कार है। चीन के शंघाई शहर से एक सर्जन ने मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती दो मरीजों का पांच हजार किलोमीटर की दूरी पर बैठे-बैठे आपरेशन कर दिया। अस्पताल ने दावा किया कि यह भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई रिमोट रोबोटिक सर्जरी थी।

    मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती मरीजों पर टूमाई रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उपयोग करके रेडिकल प्रोस्टेटेक्टामी और पार्शियल नेफ्रेक्टामी की सर्जरी की गई।

    टूमाई एक अत्याधुनिक रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है, जिसके जरिये डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर से भी जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं।

    इसमें 3डी एचडी विजुअलाइजेशन और 5जी/ब्राडबैंड जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे सर्जरी में लगने वाला समय कम होता है और मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है।

    यह ऑपरेशन अत्याधुनिक डाटा संचरण तकनीक पर आधारित था, जिसमें मात्र 132 मिली सेकंड का विलंब हुआ।

    अस्पताल के अनुसार, तात्कालिक कनेक्शन ने उपकरणों की निर्बाध आवाजाही और सटीक ऑपरेशन को संभव बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शल्यक्रियाएं पारंपरिक प्रक्रियाओं जितनी ही सुरक्षित और विश्वसनीय थीं।

     

    इन प्रक्रियाओं का नेतृत्व शंघाई में बैठकर डॉ. टीबी युवराज ने किया, जिनके पास 4,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी का अनुभव है। वह कोकिलाबेन अस्पताल में यूरो-आन्कोलाजी और रोबोटिक सर्जरी के निदेशक हैं।

     

    सर्जरी पूरी करने के बाद डॉ. युवराज ने कहा कि रिमोट रोबोटिक सर्जरी में उच्च गुणवत्ता वाली शल्यक्रिया उपलब्ध कराने की क्षमता है। दो बड़े देशों में इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने से भारत और दुनियाभर में विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के नए रास्ते खुलेंगे। 